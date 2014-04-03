Москва жалуется в ОБСЕ на нарушение Украиной прав российских журналистов

15:41, 03 апреля 2014
Политика
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Новые власти Украины нарушили международные обязательства в области свободы СМИ, ОБСЕ, и другие международные структуры должны жестко отреагировать на ситуацию с российскими журналистами, считает уполномоченный МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права МИД РФ Константин Долгов.

Кремль увидел в Украине нарушения свободы слова / investgazeta.net

Ранее руководители некоторых российских СМИ, в частности - телеканала РЕН ТВ и "Российской газеты", - сообщили, что журналистов из России, побывавших в Крыму, не пускают на территорию Украины для выполнения профессиональных обязанностей, пишет РИА Новости.

"Это неуважение и нарушение международных обязательств Украины в области свободы СМИ. Эти акции требуют адекватной и жесткой реакции со стороны профильных международных структур, в том числе со стороны представителей ОБСЕ по свободе СМИ. Подобные акции заслуживают самой жесткой оценки. И мы рассчитываем, что такая оценка со стороны госпожи Дуньи Миятович (представителя ОБСЕ по свободе СМИ) последует", - заявил Долгов агентству.

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"Все декларации о приверженности правам человека, международным обязательствам Украины, которые мы слышали и слышим от де-факто властей в Киеве и от их западных покровителей, в первую очередь от США, все эти заверения остаются декларациями. Подтверждение этому мы находим каждый день", - отметил дипломат.

По его словам, Москва намерена защищать права российских граждан через дипломатические механизмы. Омбудсмен также подчеркнул необходимость "обеспечения свободы доступа населения Украины для получения информации по каналам российских СМИ".

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