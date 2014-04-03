МВД обвиняет "Оплот" в поджогах автомобилей в Киеве и Харькове

Члены харьковского бойцовского клуба “Оплот” причастны к массовому поджогу автомобилей активистов Майдана в Харькове и Киеве во время акций протеста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

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По его словам, все 14 поджогов автомобилей в Харькове - на счету “Оплота”, а после позитивного утверждения этих действий со стороны руководства МВД “опыт этот был перенесен в Киев”.