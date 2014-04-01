Бакулину до сих пор не вручили сообщение о подозрении в рамках уголовного производства – адвокат

Об этом защитник Бакулина, адвокат Дмитрий Беляев заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Кроме этого, адвокат Валентина Теличенко отметила, что в ходе избрания меры пресечения Бакулину было допущено ряд серьезных нарушений, которые придают ей уверенность в том, что Европейский суд по правам человека станет на сторону ее подзащитного.

“Нарушения во время задержания, когда человека пытаются сломать негуманным отношением к нему, очень подобны в отношении предыдущих заключенных, которые были признаны политическими. Речь идет о ночном судебном заседании, о невручении сообщения о подозрении в надлежащем порядке. Имеет место нарушение ст. 5 Европейской конвенции о порядке задержания на период досудебного и судебного следствия, а также нарушение ст.3”, - сказала Теличенко.Читайте такжеАпелляционный суд признал законным содержание под стражей экс-главы «Нафтогаза»

Также она выразила удивление, что достаточно профессиональные судьи, принимая решение об избрании меры пресечения Бакулину, избрали содержание под стражей.

“Если в известной истории судья Киреев - это был молодой судья, который мечтал стать через 5 лет избранным судьей, то в этой истории у нас два человека с административными должностями, которые не только мечтает остаться на этих должностях, но, наверное, мечтают и о повышении. Это и является механизмом давления на судей”, - сказала адвокат.

Также Теличенко считает, что коллегия судей, которая избирала меру пресечения Бакулину, не была назначена при помощи компьютера, а путем вмешательства человека.

“Кто-то из вас верит, что компьютер не такой умный, что, выбирая состав коллегии, вдруг выбрал председателя суда и его первого заместителя. Я в это не верю. Протокол компьютерного распределения не выдается заинтересованным сторонам для того, чтобы в ручном режиме можно было выбрать судей. То есть заказные решения как были, так и есть”, - сказала Теличенко.Читайте такжеАдвокаты Бакулина обратились с жалобой в Генпрокуратуру

Кроме того, она считает, что суд предложил Бакулину нереально большой размер залога, зная точно, что у ее подзащитного таких средств нет. Она отметила, что суд не изучал материальное состояние ее подзащитного, но в то же время предложил оплатить нереально большую сумму в 1,5 млрд грн залога.

«Уже пошли одиннадцатые сутки, как моего подзащитного незаконно удерживают под стражей. Поскольку до сих пор ни органы следствия, ни процессуальные руководители не смогли законным способом сообщить Бакулину о подозрении.

Даже в апелляционном суде 28 марта представитель прокуратуры признал, что Бакулину не вручено сообщение о подозрении надлежащим способом, но это нарушение не устранено и до сих пор. Были две попытки сообщить о подозрении Бакулину, одну попытку сделал следователь, который на это не уполномочен. В следующий раз - после заседания апелляционного суда, в вечернее время следователь пришел в СИЗО к Бакулину, и опять пытался вручить подозрение, составленное уже заместителем генерального прокурора, но и это действие было незаконным, поскольку сообщение о подозрении было составлено 27 марта, а вручалось вечером 28, тогда как закон четко требует, чтобы подозрение вручалось в день, когда оно составлено”, - сказал Беляев.

Кроме того, он добавил, что суд, приняв решение удерживать Бакулина под стражей, допустил ошибку: вместо того, чтобы употребить термин “удержание под стражей”, в судебном решении использовано “взятие под стражу”, а этого термина нет в действующем процессуальном законодательстве.

Как сообщал УНИАН, 21 марта сотрудники Министерства внутренних дел Украины задержали Бакулина в рамках проведения расследования коррупционных схем в газовой отрасли.

РуководительМВД Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook написал, что суд решил арестовать Бакулина или отпустить его под залог в 1,5 млрд грн.

28 марта Апелляционный суд Киева оставил Бакулина под стражей.