Аваков заявил, что не видит проблем в своей отставке
Глава МВД отметил, что предпочитает порядок, а если бы хотел быть популярным, то не шел бы на эту работу.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что для него «не проблема» отставка с занимаемой должности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием правительства.
«Когда этого требует «Правый сектор», Анна Герман или Инна Богословская, у меня это вызывает совершенно смешанные и совершенно однозначные чувства. Отставка - не проблема для меня ни три дня назад, ни сейчас, немедленно. Проблема для меня, куда двинется в этом случае страна. Мы двинемся в сторону победивших банд, как в Сомали, или мы двинемся все-таки в сторону порядка? Я предпочитаю порядок. И вопрос не в популярности господина Авакова. Господин Аваков хотел бы быть популярным - не шел бы на эту работу», - сказал министр.
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Как сообщал УНИАН, Аваков был назначен и.о. министра внутренних дел Украины 22 февраля.
Авакова обвиняли в непрозрачной кадровой политике, которую он проводит в МВД.
25 марта недалеко от Ривне было найдено с огнестрельными ранениями в сердце тело лидера западноукраинского «Правого сектора» Сашка Билого (Александра Музычко).
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В тот же день в МВД заявили, что Музычко, объявленный ранее в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.
Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко 25 марта «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Авакова.
В связи с этим организация настаивает на отставке Авакова.
28 марта внефракционный народный депутат Инна Богословская зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об освобождении Авакова от должности министра внутренних дел.