Аваков заявил, что не видит проблем в своей отставке

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что для него «не проблема» отставка с занимаемой должности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам перед заседанием правительства.

«Когда этого требует «Правый сектор», Анна Герман или Инна Богословская, у меня это вызывает совершенно смешанные и совершенно однозначные чувства. Отставка - не проблема для меня ни три дня назад, ни сейчас, немедленно. Проблема для меня, куда двинется в этом случае страна. Мы двинемся в сторону победивших банд, как в Сомали, или мы двинемся все-таки в сторону порядка? Я предпочитаю порядок. И вопрос не в популярности господина Авакова. Господин Аваков хотел бы быть популярным - не шел бы на эту работу», - сказал министр.

Читайте такжеАваков показал видеосхему убийства Сашка Билого

Как сообщал УНИАН, Аваков был назначен и.о. министра внутренних дел Украины 22 февраля.

Авакова обвиняли в непрозрачной кадровой политике, которую он проводит в МВД.

25 марта недалеко от Ривне было найдено с огнестрельными ранениями в сердце тело лидера западноукраинского «Правого сектора» Сашка Билого (Александра Музычко).

Читайте такжеПолитзаключенные Евромайдана требуют отставки Авакова

В тот же день в МВД заявили, что Музычко, объявленный ранее в розыск, был смертельно ранен во время проведения спецподразделением УБОП «Сокол» спецоперации на территории Ривненской области.

Ривненские активисты «Правого сектора» заявили, что Музычко 25 марта «планомерно убили» работники спецподразделения «Сокол», и обвинили в этом министра внутренних дел Авакова.

В связи с этим организация настаивает на отставке Авакова.

28 марта внефракционный народный депутат Инна Богословская зарегистрировала в Верховной Раде проект постановления об освобождении Авакова от должности министра внутренних дел.