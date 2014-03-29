СМИ: Немецкая полиция будет тренировать украинцев
Правительство Германии рассматривает возможность направления в Украину полицейских инспекторов для обучения украинских правоохранителей.
Министерство внутренних дел Германии проверяет возможность направить полицейских инспекторов в Украину, сообщает Deutsche Welle.
"Запрос на осуществление поддержки поступил недавно из Киева", - подтвердил представитель министерства немецкому изданию Focus в субботу, 29 марта.
Как говорится в сообщении, ранее министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в телефонном разговоре предложил украинскому коллеге Арсену Авакову "немецкую помощь", например, в повышении квалификации украинских правоохранителей и с предоставлением соответствующего оборудования.
Читайте такжеПод МВД проходит пикет с требованием изменить кадровую политику ведомстваЧитайте такжеОбсуждалась возможность направления в Украину представителей Федерального ведомтва уголовной полиции для организации учений. Немецкое министерство сейчас проверяет условия для реализации такой возможности.
Напомним, ранее немецкие правоохранители уже проводили тренинги для украинских коллег, в частности, сотрудников спецподразделения "Беркут".