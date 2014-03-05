В МВД Германии рассказали, как обучали украинский "Беркут"

В обучении принимали участие и бойцы "Беркута" - для приобретения навыков деэскалации и обеспечения порядка во время крупных спортивных мероприятий, сообщает российская служба Deutsche Welle.

В 2009 году этой теме был посвящен специальный семинар, а в 2011 под руководством немецких инструкторов были проведены две тренировки для "Беркута" и военнослужащих внутренних войск Украины.

После завершения европейского футбольного первенства сотрудничество немецких и украинских правоохранителей было прекращено. В общей сложности, подсчитали в МВД ФРГ, в 2009 году было проведено пять семинаров на околоспортивные темы для представителей украинских органов внутренних дел, в 2010 - семь, в 2011 - пять, 2012 - три и в 2013 - один.

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"Начиная с лета 2012 года, никаких мероприятий в рамках сотрудничества правоохранительных органов со стороны Федерального ведомства по уголовным делам более не проводилось", - говорится в ответе немецкого МВД на запрос DW. А с января 2013 года все обращения украинской стороны на этот счет стали подлежать проверке и санкции министерств внутренних и иностранных дел.

"В виду политических событий, - говорится в письме МВД, - никакие дальнейшие мероприятия не планируются".