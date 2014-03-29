Дарт Вейдер также решил стать президентом Украины

Как передает корреспондент УНИАН, он внес в ЦИК полный пакет документов, включая денежный залог в 2,5 млн грн.

Дарт Вейдер стал широко известным в Украине после серии организованных им акций. Так, он объявлял себя мэром Одессы, атаковал с отрядом штурмовиков министерство юстиции Украины, боролся с нелегальными парковками, раздавал киевлянам соль и спички накануне "конца света".

Занимавшему ранее должность мэра Одессы Алексею Костусеву он предлагал стать председателем планеты Татуин.