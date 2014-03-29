Дарт Вейдер также решил стать президентом Украины

19:06, 29 марта 2014
Политика
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Глава «Интернет партии Украины» Датр Вейдер подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на пост президента Украины на внеочередных выборах 25 мая.

Дарт Вейдер пішов у президенти

Как передает корреспондент УНИАН, он внес в ЦИК полный пакет документов, включая денежный залог в 2,5 млн грн.

Дарт Вейдер стал широко известным в Украине после серии организованных им акций. Так, он объявлял себя мэром Одессы, атаковал с отрядом штурмовиков министерство юстиции Украины, боролся с нелегальными парковками, раздавал киевлянам соль и спички накануне "конца света".

Занимавшему ранее должность мэра Одессы Алексею Костусеву он предлагал стать председателем планеты Татуин.

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