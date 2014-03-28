ГПУ открыла еще одно уголовное дело против Януковича

Генпрокуратура Украины открыла еще одно производство в отношении Виктора Януковича за очередные призывы к свержению конституционного строя.

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"Следственным подразделением Генеральной прокуратуры Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований про уголовное правонарушение, совершенное гражданином, экс-президентом Украины Виктором Януковичем", - отмечается в сообщении.

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По информации ГПУ, против экс-президента открыто производство по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

"Как сообщали СМИ сегодня 28 марта 2014 года, в очередном обращении к украинскому народу Янукович назвал действующую власть в Украине - незаконной и призвал требовать проведения референдума по определению статуса каждого региона в составе Украины", - говорится в сообщении.

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В Генпрокуратуре отмечают, что своими действиями Янукович посягает на внутреннюю безопасность Украины в сфере функционирования конституционного строя и в сфере деятельности государственной власти.

Как сообщалось, ранее Генеральной прокуратурой Украины были начаты уголовные производства в отношении Януковича, в частности, за превышение им полномочий в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года и за массовые убийства активистов Майдана (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365 - в редакции закона от 07.04.2011; ч. 3 ст. 27; п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Также открыто производство по факту захвата Януковичем государственной власти в 2010 году, эти действия квалифицированы по ч. 2 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти). Кроме того, расследуется производство по ч. 2 ст. 109 Уголовного кодекса Украины о распространении указа № 90/2014 от 27.02.2014 г., которым Янукович пытался возобновить свои полномочия через перенесение ряда госучреждений в г. Севастополь.

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Как сообщал УНИАН, 22 февраля Верховная Рада приняла постановление "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий".

Янукович заявил, что считает себя законным президентом страны. Также он дважды в марте выступал в России перед представителями СМИ.

Генеральная прокуратура Украины расследует 4 уголовных производства в отношении Януковича, и ожидает ответа Интерпола для объявления его в международный розыск.