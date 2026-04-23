Профессионалы придумали новые способы мытья окон, но и народные, проверенные временем методы, все еще работают.

С появлением современных материалов и инструментов для уборки прежние методы мытья окон отходят в прошлое. Опытные мойщики окон щедро делятся своими секретами, снимая залипательные видео в YouTube и TikTok. Что вызывает удивление, так это то, чем моют окна профессионалы. Для быстрой и качественной работы никто не использует бумагу и спреи, как раньше. Достаточно раствора на основе жидкости для мытья посуды, губки, салфеток из микрофибры и инструмента под названием водосгон (также он известен как сквиз).

Чем помыть окна, чтобы не было разводов на стекле

В первую очередь готовится раствор – на пять литров воды добавляется столовая ложка любого концентрированного средства для мытья посуды. Это и есть ответ на вопрос, что нужно добавить в воду, чтобы окна блестели: достаточно небольшого количества средства, чтобы появилась легкая пена.

Затем при помощи губки или швабры, если окна большие, наносим вспененную жидкость на стекло. Работаем сначала с одной стороной окна. Важный нюанс: мыть окна этим способом лучше в пасмурную погоду, чтобы рабочий раствор не высыхал слишком быстро.

Щедро распределяем воду по всей поверхности, если она течет на подоконник или пол, можно положить там дополнительную тряпочку. Теперь сухой микрофиброй протираем узкую полоску возле рамы – по вертикали слева и вверху по горизонтали.

И теперь самое интересное – время дать поработать водосгону. Четкими движениями, с нажимом проводим слева направо вверху окна. Доводим до рамы и отрываем руку. Теперь обязательно чистой микрофиброй протираем резинку инструмента. И так до конца окна. В завершение протираем свежей салфеткой рамы и низ окна от остатков воды.

Стекло сияет, разводов не остается – и именно так становится понятно, чем помыть окна, чтобы долго оставались чистыми. На одно окно у обычной хозяйки уходит всего несколько минут. А специалисты-клинеры оттачивают мастерство настолько, что могут помыть всю поверхность одним движением, не отрывая инструмент от стекла.

Как помыть окна без разводов народными средствами

Конечно, новые методы требуют определенной сноровки, и если вы предпочитаете проверенные временем способы, можно продолжать пользоваться ими. Тот же способ натирать окна газетами – вполне рабочий. Более того, типографская краска – это отличный полироль, она придает особый блеск стеклу, поэтому вопрос, чем помыть окна чтобы блестели, для многих решается именно таким простым способом.

Как пишет сайт Еxpress, в быту есть и множество других средств, которые могут стать незаменимыми при мытье окон. Как отмечают журналисты, эксперт Энди Эллис назвал лимоны и обычный белый хлеб хорошими помощниками для чистки стекла.

"Удивительно, но ломтик белого хлеба может помочь удалить любую стойкую пыль со стеклянных поверхностей благодаря глютену, который действует как клей, притягивая частицы", – пояснил Эллис.

По его словам, хотя липкая поверхность хлеба хорошо собирает пыль. Но после этого может понадобиться влажная тряпка, чтобы убрать оставшиеся крошки.

Также хорошо удаляет жир и грязь со стекла кислота – это или обычный белый уксус, или отрезанный ломтик лимона. Лимоном можно просто натереть стекло, и разводов не будет.

Еще один вариант с кухни – кукурузный крахмал. Эксперты говорят, что его зернистая текстура помогает полировать стекло и окна. Просто смешайте крахмал с холодной водой, чтобы получилась паста, нанесите губкой, а затем удалите остатки влажной мягкой тканью.

