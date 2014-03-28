Модернизированные украинские танки направили в Черниговскую область
10:04, 28 марта 2014Политика
3 0
Модернизированные танки типа "Булат" направили в Черниговскую область для выполнения решения суда.
Танки "Булат" отправлены в Черниговскую область / alternathistory.org.ua
По решению киевского хозяйственного суда предприятие "Завод им.Малышева" обязали изготовить и поставить для нужд Вооруженных Сил Украины модернизированные танки Т-64Б типа БМ "Булат" для военной части в Черниговской области, пишет ТСН.
Пресс-служба ГПУ сообщает, что в воинскую часть уже поступила боевая техника на общую стоимость 65 миллионов гривен.
Читайте такжеУкраинцы перечислили армии более 50 миллионов гривень помощи
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter