Модернизированные украинские танки направили в Черниговскую область

По решению киевского хозяйственного суда предприятие "Завод им.Малышева" обязали изготовить и поставить для нужд Вооруженных Сил Украины модернизированные танки Т-64Б типа БМ "Булат" для военной части в Черниговской области, пишет ТСН.

Пресс-служба ГПУ сообщает, что в воинскую часть уже поступила боевая техника на общую стоимость 65 миллионов гривен.

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