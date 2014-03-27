85% украинцев - за сохранение Крыма в составе Украины - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты опроса, проведенного Центром Разумкова, были представлены сегодня на пресс-конференции.

Согласно опросу, 46% респондентов считают, что Крым должен оставаться в составе Украины с нынешними полномочиями; 30% - должен оставаться в составе Украины с расширенными полномочиями; 9% - должен оставаться в составе Украины с ограничением полномочий до уровня полномочий остальных областей. Безразлична данная тема 2% опрошенным, а затруднились ответить 7%.

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На вопрос, дают ли основания противоречия, существующие между западными и восточными регионами Украины, для отделения этих регионов и создания своих собственных государств либо вхождения в состав других государств, утвердительно ответили 19% опрошенных.

71% украинцев не считают, что существуют подобные противоречия, а 10% затруднились с ответом.

Опрос проводился Центром Разумкова 5 - 10 марта. Опрошено 2008 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины.