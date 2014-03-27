Большинство россиян поверили в угрозу русскоязычному населению в Украине

08:47, 27 марта 2014
Мир
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62% россиян считают, что присоединение Крыма вызвано угрозой русскоязычному населению Крыма.

В Росії майже всім подобається анексія Криму / newimages.ru

Об этом свидетельствуют результаты опроса российского аналитического «Левада-Центра».

Как пишет Радио Свобода, за вхождение Крыма в состав России высказались 88% респондентов, против лишь 7%.

32% россиян считают присоединение Крыма «восстановлением исторической справедливости». Столько же опрошенных убеждены, что Москва своими действиями пыталась навести порядок в условиях политического хаоса в Украине.

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Относительно последствий присоединения Крыма к России - 73% опрошенных ожидают позитивных изменений, негативно настроены 13%.

Опрос россиян об отношении к действиям России в Крыму проведен 21-24 марта. Согласно выборке городского и сельского населения опросили более 1600 совершеннолетних россиян.

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