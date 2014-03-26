Завтра в Раде Яценюк расскажет об антикоррупционных законах, принятых Кабмином

Завтра премьер-министр Украины Арсений Яценюк выступит в Верховной Раде с предложением о поддержке антикоррупционного пакета законопроектов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

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Он отметил: “Завтра мы начнем наш рабочий день с доклада премьер-министра Украины относительно антикоррупционного пакета законов, принятого правительством”.