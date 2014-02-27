Яценюк выступает за создание Национального антикоррупционного бюро

14:27, 27 февраля 2014
Политика
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Председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк выступает за создание Национального антикоррупционного бюро.

Яценюк вважає за доцільне створити новий слідчий орган

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Верховной Раде перед голосованием относительно избрания председателя Кабинета министров.

“Новое правительство и этот парламент должны немедленно принять решение о создании Национального антикоррупционного бюро”, - сказал Яценюк.

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По словам Яценюка, те, кто обогащались за счет украинского народа, должны быть «пролюстрированы и приведены к уголовной ответственности».

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