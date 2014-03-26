Сикорский сегодня осуществит визит в Украину

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД Украины, в 10:30 начнутся переговоры делегаций Украины и Республики Польша во главе с министрами иностранных дел

В 11:10 планируется подход к прессе министра иностранных дел Украины Андрея Дещицы и министра иностранных дел Польши Сикорского.Читайте такжеПольша призывает не обострять конфликт с РФ во избежание войны в Европе

По данным польского МИД, во время сегодняшнего визита в Украину Сикорский посетит Киев, где проведет переговоры с главой украинского правительства Арсением Яценюком и главой украинского МИД Андреем Дещицей.

Министр будет находиться также в Одессе, где посетит польское консульство, которое сейчас также выполняет обязанности захваченного россиянами консульства Польши в Севастополе.

Пресс-секретарь польского МИД Марчин Войчеховский сказал журналистам, что визит является демонстрацией поддержки для новой украинской власти.Читайте такжеПольский посол: Санкции против РФ ударят и по европейской экономике

"Мы также посетим Одессу, чтобы изучить, какова ситуация на юго-востоке Украины и чтобы проанализировать наши возможности консульской помощи в этих регионах", - добавил он.

Программа визита Сикорского предусматривает также его выступление в Одесском университете.