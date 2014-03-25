Сегодня в Киеве делегация Еврокомиссии начнет работать над "дорожной картой" реформ в Украине

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом информирует Еврокомиссия.

"Мы будем говорить о ряде реформ, которые нужно провести как в сфере демократических институтов, так и в экономике. Мы начнем работу над "дорожной картой" реформ в разных отраслях", - сказал Фюле.

В пресс-релизе Еврокомиссии отмечается, что вместе с Фюле Киев посетит комиссар ЕС по вопросам бюджета Януш Левандовский и представители разных генеральных директоратов комиссии.Читайте такжеПодписание соглашения с ЕС сохранит целостность Украины - представитель при ЕС

"Комиссар Фюле поедет в Киев для работы с украинской властью относительно конкретных элементов, над которыми сейчас вместе работают Украина и ЕС, и относительно пакета вопросов имплементации Соглашения об ассоциации", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 марта, в МИД сообщили, что делегация Европейского Союза во главе с Фюле и комиссаром ЕС по вопросам налогообложения, таможенных платежей, борьбы с мошенничеством и статистики Альгирдасом Шеметой будет находиться с рабочим визитом в Украине 25-26 марта.

В ходе визита состоится встреча делегации ЕС с премьер-министром Украины Арсением Яценюком и членами правительства.Читайте такжеФюле: экономическая часть ассоциации с Украиной может быть подписана в июне

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы предоставления Украине неотложной финансовой помощи ЕС с целью макроэкономической стабилизации Украины, объемы и порядок предоставления Украине автономных торговых преференций ЕС, в рамках которых уже в ближайшее время в одностороннем порядке будет либерализован доступ к рынку ЕС для украинских экспортеров в рамках будущей зоны свободной торговли Украина-ЕС, движения к безвизовому режиму между Украиной и ЕС и подготовки к подписанию разделов Соглашения между Украиной и ЕС по торгово-экономическим и секторным вопросам.

Справка УНИАН. Яценюк и лидеры 28 стран-членов ЕС подписали политическую часть Соглашения об ассоциации 21 марта на саммите ЕС в Брюсселе. Подписание экономической части Соглашения с глубокой и всеобъемлющей зоной свободной торговли между ЕС и Украиной ожидается после украинских президентских выборов 25 мая, но не позже конца этого года.