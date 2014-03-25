В Одесской области начато расследование по факту нападения неизвестных на базу ГСЧС

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Одесской области, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью областного управления МВД по горячим следам задержали организатора группировки и активных его членов, совершивших 24 марта вооруженное нападение на базу.

У злоумышленников изъят карабин, похищенный у охранника базы, а также ружье, нож, пистолеты, патроны, бинокль, маски, радиостанции, бронежилеты и арбалет со стрелами.Читайте такжеДепутат облсовета: Сотрудники ФСБ РФ намерены реализовать "крымский сценарий" в Одессе

«Благодаря четкому выполнению своих должностных обязанностей часового, открывшего предупредительный огонь, преступников удалось остановить. Пытаясь скрыться, они отстреливались», - сообщили в управлении.

По факту нападения начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.Читайте такжеФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист

Как сообщал УНИАН, 24 марта в селе Жеребково Ананьевского района Одесской области группа из более 10 злоумышленников напала на базу ресурсного обеспечения и аварийно-спасательных работ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Неизвестные были в камуфляже, среди которых - несколько человек в масках. Они напали на часового, отобрали у него карабин и патроны, второй часовой сделал предупредительные выстрелы в воздух, неизвестные скрылись.

Правоохранителям, поднятым по тревоге, удалось задержать троих нападавших.

По неофициальным данным, на указанной базе хранится часть военного обеспечения, оставшегося после расформирования воинских частей Министерства по чрезвычайным ситуациям.