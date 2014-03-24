Турчинов вызвал Яценюка и Тенюха на срочное совещание - пресс-секретарь

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Лаппо.

”Премьер-министр Арсений Яценюк с министром обороны Игорем Тенюхом - у и.о. президента Александра Турчинова”, - сказала она.

Накануне об этом заявил в эфире программы ”Свобода слова” на телеканале ICTV ведущий Андрей Куликов.

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”Сегодня наш эфир должен был начать премьер-министр Украины Арсений Яценюк, но его вызвал и.о. президента Украины Александр Турчинов на срочное совещание с министром обороны”, - сказал ведущий.

Ведущий выразил надежду, что Яценюк успеет присоединиться к дискуссии.

Ранее пресс-служба правительства проанонсировала участие Яценюка в этой программе в 21.25 в понедельник.