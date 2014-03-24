Турчинов вызвал Яценюка и Тенюха на срочное совещание - пресс-секретарь
И.о. президента Украины Александр Турчинов вызвал премьер-министра Арсения Яценюка и министра обороны Игоря Тенюха на срочное совещание.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь главы правительства Ольга Лаппо.
”Премьер-министр Арсений Яценюк с министром обороны Игорем Тенюхом - у и.о. президента Александра Турчинова”, - сказала она.
Накануне об этом заявил в эфире программы ”Свобода слова” на телеканале ICTV ведущий Андрей Куликов.
Читайте такжеТурчинов ввів у дію рішення РНБО про передислокацію українських військових із Криму
”Сегодня наш эфир должен был начать премьер-министр Украины Арсений Яценюк, но его вызвал и.о. президента Украины Александр Турчинов на срочное совещание с министром обороны”, - сказал ведущий.
Ведущий выразил надежду, что Яценюк успеет присоединиться к дискуссии.
Ранее пресс-служба правительства проанонсировала участие Яценюка в этой программе в 21.25 в понедельник.