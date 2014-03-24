Экипаж "Геническа" военные РФ били ногами, а "Черкассам" угрожали вооруженным штурмом

Российские оккупанты собираются штурмовать морской тральщик "Черкассы", не исключено использование оружия.

Об этом "Украинской правде" сообщил старший минер артиллерийской минно-торпедной боевой части старший матрос корабля "Черкассы" Александр Гутник, который ссылается на слова его коллег из захваченного судна "Геническ".

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"Захваченным морякам силовики обещали, что сегодня будут штурмовать "Черкассы" и применять к экипажу грубую физическую силу, даже вплоть до использования оружия. По их словам, "этот экипаж самый "оборзевший" и очень пожалеет, если будет оказывать сопротивление", - процитировал Гутник.

"Мы продолжаем стоять в озере Донузлав на якоре, ждем приказа", - добавил он.

Кроме того, он рассказал подробности захвата рейдового тральщика "Геническ".

"Захват происходил в понедельник утром, стоял сильный туман над озером. К ним подошел катер, экипаж не успел вытянуть якорь, потому что слишком поздно его увидели", - рассказал Александр.

"Спецназ запрыгнул на борт, начал применять грубую физическую силу к членам экипажа "Геническа". Больше всего пострадали те, кто пытался дать отпор, и командир тральщика", - рассказал он.

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"После этого всех, даже тех, кто отдыхал в кубриках после вахты, выкинули на верхнюю палубу и положили лицом вниз, их били ногами", - привел Гутник слова своих коллег.

"После этого корабль пошел по приказу россиян к причалу, пришвартовался, всех людей отправили домой. Всех, кроме командира, с которым общаются, но его дальнейшая судьба пока неизвестна", - добавил он.