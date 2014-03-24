Российские оккупанты пытаются высадиться на борт тральщика "Черкассы"

"Вооруженные люди на быстроходных катерах делают попытки высадиться на борт тральщика Черкассы. Украинский корабль на ходу, совершает маневры, препятствует высадке десанта на борт", - написал в Facebook глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

Напомним, украинские моряки, которые заблокированы в озере Донузлав, пытались прорваться в море. Тогда тральщик "Черкассы" попытался стянуть один затопленный корабль, чтоб освободить выход.