Российские оккупанты пытаются высадиться на борт тральщика "Черкассы"
09:45, 24 марта 2014Политика
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Вооруженные люди на быстроходных катерах пытаются высадиться на борт тральщика "Черкассы".
Вооруженные люди на быстроходных катерах пытаются высадится на борт тральщика Черкассы / crimeabest.com
"Вооруженные люди на быстроходных катерах делают попытки высадиться на борт тральщика Черкассы. Украинский корабль на ходу, совершает маневры, препятствует высадке десанта на борт", - написал в Facebook глава Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.
Напомним, украинские моряки, которые заблокированы в озере Донузлав, пытались прорваться в море. Тогда тральщик "Черкассы" попытался стянуть один затопленный корабль, чтоб освободить выход.
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