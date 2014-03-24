Турчинов призвал политиков во время избирательной кампании не спекулировать на теме армии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Турчинов призвал всех политиков и политических сил “вести себя достойно, не прибегать к политическим спекуляциям и откровенной лжи, особенно не спекулировать на теме Вооруженных сил Украины и тех трудных задачах, которые они обязаны выполнять”.

они обязаны выполнять”.