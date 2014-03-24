Турчинов призвал политиков во время избирательной кампании не спекулировать на теме армии
11:32, 24 марта 2014Политика
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И.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов призвал политические силы во время избирательной кампании не прибегать к спекуляциям и лжи относительно ситуации, в частности, в Вооруженных силах.
Турчинов призвал политиков во время избирательной кампании не спекулировать на ситуации в армии
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.
Турчинов призвал всех политиков и политических сил “вести себя достойно, не прибегать к политическим спекуляциям и откровенной лжи, особенно не спекулировать на теме Вооруженных сил Украины и тех трудных задачах, которые они обязаны выполнять”.
они обязаны выполнять”.
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