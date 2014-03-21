Неизвестные блокируют выезд из здания «Нафтогаза» из-за возможного задержания главы компании
18:55, 21 марта 2014Политика
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Неизвестные заблокировали выезд из центрального офиса Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» в связи с возможным задержанием главы НАК Евгения Бакулина.
Неизвестные блокируют выезд из здания «Нафтогаза» из-за возможного задержания главы компании
Как передает корреспондент УНИАН, у въезда стоят два автомобиля – ведомственный и предположительно одного из народных депутатов от Партии регионов. Номера у депутатской машины отсутствуют.
К зданию «Нафтогаза» подошли народные депутаты Николай Княжицкий и Дмитрий Андриевский (оба - фракция партии «Батькивщина»).Читайте такжеАваков: Задержан глава правления НАК "Нефтегаз Украины"
«Регионалы блокируют «Нафтогаз», чтобы не вывели Бакулина», - сообщил УНИАН Княжицкий.
По информации корреспондента УНИАН, ранее к «Нафтогазу» подъехала карета скорой помощи. Медики вошли в здание.
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