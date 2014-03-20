В Крыму будут установлены рыночные тарифы на газ и водоснабжение для оккупантов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам, отвечая на вопрос относительно газо- и водоснабжение Крыма.

“Будет специальный режим тарифов для Автономной Республики Крым”, - сказал он, и напомнил, что Российская Федерация со следующего месяца устанавливает для Украины цену на газ в размере 405 дол. за тысячу кубометров.

“Мы не собираемся дотировать граждан Российской Федерации - оккупантов, которые сейчас разместили воинские части на временно оккупированной территории. Именно поэтому будет установлен специальный режим - таким образом, мы будем иметь отношения по газовым тарифам, тарифам на электроэнергию, которые занижены приблизительно в 4 раза, тарифам на воду, которые занижены в 7 раз. И не собираемся дотировать воинские части оккупантов и граждан РФ”, - отметил Соболев.

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Он добавил, что именно поэтому Кабмин разрабатывает срочную процедуру фактически прямого субсидирования граждан Украины в Крыму, чтобы они платили за коммунальные услуги по тем же тарифам через субсидии, которыми пользуются граждане Украины.

Депутат отметил, что, в частности, средняя цена на газ для граждан Украины составляет 75 дол. за тысячу кубометров.

“Если РФ будет введена цена 400 дол. - мы не собираемся дотировать ни граждан, ни оккупационные воинские части”, - сказал он.