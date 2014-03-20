Командование тактической группы "Крым" готовится к штурму - журналист

Командование тактической группы "Крым" готовится к штурму.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы «Информационное Сопротивление», в эти минуты готовится штурм командования тактической группы "Крым". Украинские военные забаррикадировались на территории одного из объектов тг "Крым". Намерены держаться до последнего", - пишет он.

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Как отмечает Тымчук, командир тактической группы "Крым" сейчас ведет переговоры с представителями российской армии и ФСБ.