Минюст готовит закон об оккупированных территориях и считает убытки от аннексии Крыма Россией

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. «Министерству юстиции поручено подготовить выводы и обоснования по убыткам, причиненным российской стороной аннексией части территории Украины, посредством установления стоимости имущества, объектов государственной и коммунальной собственности, шельфа и природных ресурсов, которые находятся в Крыму», - сказал министр.

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Он также сообщил, что Минюст подготовит обращение в Европейский суд по правам человека и другие юридические институты с указанием компенсаций. Он также сообщил, что министерству поручено подготовить проект закона по определению правового статуса граждан Украины, проживающих на оккупированной территории с целью обеспечения защиты их конституционных, социально-экономических и личных прав.

«Нами разрабатывается проект закона об оккупированных территориях Украины. Он будет определять правовой статус территории, которая является временно оккупированной Россией, он будет определять защиту права собственности граждан на имущество на этой территории, будет предусматривать, что любые соглашения об отчуждении этого имущества самопровозглашенной крымской властью будут неправомерными и по международному законодательству право собственности граждан по состоянию на начало военной агрессии России будет зафиксировано», - сказал министр. По его словам, законопроект также определит особенности экономической деятельности на оккупированной территории. «По этому законопроекту будут ограничены денежные переводы, экономическая деятельность тех компаний, которые сотрудничают с самопровозглашенной крымской властью и поддерживаются российской властью», - сказал Петренко.

Он отметил, что это закон будет предусматривать правовые последствия решений и действий крымской власти. В частности, юридическую силу будут иметь только те решения, которые будут приниматься законно избранными органами власти, избранными по украинскому законодательству. «Этот закон будет предусматривать ответственность лиц, которые фактически помогают и являются соучастниками противоправных действий самопровозглашенной крымской власти – ответственность угольно-правовую и административно-правовую», - сказал Петренко. При этом он предположил, что закон может быть принят на ближайшем заседании парламента.

Как сообщал УНИАН, 16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100 % принимавших в нем участие проголосовали за присоединение Крыма к России.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав России два новых субъекта - Крым и Севастополь.

В тот же день в Кремле Путин, нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента Крыма Владимир Константинов и «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый подписали договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Россию Крыма и образование в составе РФ новых субъектов.