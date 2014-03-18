Крымские татары смогут самостоятельно определить свой правовой статус - Минюст
В ближайшее время Верховная Рада примет ряд законов, касающихся обеспечения прав коренных народов, что даст возможность крымским татарам самостоятельно определиться относительно своего правового статуса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко сегодня во время пресс-конференции.
"Крымские татары, которые проживают на территории Крыма, они имеют все права относительно защиты их национальных интересов. Это вопрос относительно защиты прав коренных жителей Крыма. И по нашей инициативе на ближайших заседаниях Верховной Рады будет принят ряд законов, что даст крымским татарам возможность самостоятельно определиться относительно своего правового статуса и исторической судьбы этого народа, который проживает в Крыму и имеет все законные права на эту землю", - отметил министр.
Петренко уточнил, что будет принят закон об обеспечении прав коренных народов, он сейчас дорабатывается.
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"Фактически, мы предоставим все необходимые правовые инструменты крымским татарам для того, чтобы они самоопределились и чтобы они решали свою судьбу, как люди, которые проживают на своей земле", - добавил министр.
Он надеется, что крымские татары также выразят свою активную позицию по поводу того, желают ли "они быть частью России в рамках аннексии со стороны военного агрессора".
Как сообщал УНИАН, в частности, народный депутат Украины Петр Порошенко предложил ВР признать крымских татар коренным народом Крыма со всеми правовыми и социальными последствиями этого статуса.
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Согласно соответствующему проекту постановления, Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа, и всех национальных меньшинств Украины.
Кроме того, государство гарантирует защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа.
Также, среди прочего, в соответствии с текстом проекта постановления, Украина признает Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа, полномочным органом крымскотатарского народа.