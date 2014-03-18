Крымские татары смогут самостоятельно определить свой правовой статус - Минюст

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко сегодня во время пресс-конференции.

"Крымские татары, которые проживают на территории Крыма, они имеют все права относительно защиты их национальных интересов. Это вопрос относительно защиты прав коренных жителей Крыма. И по нашей инициативе на ближайших заседаниях Верховной Рады будет принят ряд законов, что даст крымским татарам возможность самостоятельно определиться относительно своего правового статуса и исторической судьбы этого народа, который проживает в Крыму и имеет все законные права на эту землю", - отметил министр.

Петренко уточнил, что будет принят закон об обеспечении прав коренных народов, он сейчас дорабатывается.

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"Фактически, мы предоставим все необходимые правовые инструменты крымским татарам для того, чтобы они самоопределились и чтобы они решали свою судьбу, как люди, которые проживают на своей земле", - добавил министр.

Он надеется, что крымские татары также выразят свою активную позицию по поводу того, желают ли "они быть частью России в рамках аннексии со стороны военного агрессора".

Как сообщал УНИАН, в частности, народный депутат Украины Петр Порошенко предложил ВР признать крымских татар коренным народом Крыма со всеми правовыми и социальными последствиями этого статуса.

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Согласно соответствующему проекту постановления, Украина гарантирует сохранение и развитие этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности крымскотатарского народа как коренного народа, и всех национальных меньшинств Украины.

Кроме того, государство гарантирует защиту и реализацию неотъемлемого права на самоопределение крымскотатарского народа.

Также, среди прочего, в соответствии с текстом проекта постановления, Украина признает Меджлис крымскотатарского народа, исполнительный орган Курултая крымскотатарского народа, полномочным органом крымскотатарского народа.