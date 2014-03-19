Тенюха и Ярему не пустили в Крым. СНБО собирается на заседание
Первый вице-премьер-министр Украины Виталий Ярема и министр обороны Украины Игорь Тенюх, которые вылетели сегодня в Крым по поручению премьер-министра Арсения Яценюка, не смогли попасть на территорию республики.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила после заседания Кабмина министр социальной политики Людмила Денисова.
«У нас есть сообщения, что Тенюха и Ярему не пустили в Крым. Поэтому сейчас срочно собирается Совет национальной безопасности», - сказала Денисова, не сообщив при этом деталей.
Ранее Яценюк поручил Яреме и Тенюху отбыть в Автономную Республику Крым и на месте сделать все необходимое для урегулирование конфликта в республике и не допустить перехода конфликта в военную стадию.
Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.
При этом с 27 февраля русские военные блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.
16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.
18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.
Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.
По данным Минобороны Украины, 18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин, который находился на наблюдательной башне автопарка части.
Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами.
Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.