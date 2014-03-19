Тенюха и Ярему не пустили в Крым. СНБО собирается на заседание

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила после заседания Кабмина министр социальной политики Людмила Денисова.

«У нас есть сообщения, что Тенюха и Ярему не пустили в Крым. Поэтому сейчас срочно собирается Совет национальной безопасности», - сказала Денисова, не сообщив при этом деталей.

Ранее Яценюк поручил Яреме и Тенюху отбыть в Автономную Республику Крым и на месте сделать все необходимое для урегулирование конфликта в республике и не допустить перехода конфликта в военную стадию.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля русские военные блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.

По данным Минобороны Украины, 18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин, который находился на наблюдательной башне автопарка части.

Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами.

Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.