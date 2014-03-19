Яценюк отправил двух министров в Крым для урегулирования конфликта

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил первому вице-премьер-министру Украины Виталию Яреме и министру обороны Игорю Тенюху отбыть в Автономную Республику Крым и на месте сделать все необходимое для урегулирование конфликта в республике и не допустить перехода конфликта в военную стадию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр Кабинета министров Украины Остап СемеракЧитайте такжеГосдума может присоединить Крым к России в ближайшие дни

«Правительство дало срочное поручение первому вице-премьер-министру Яреме и министру оборону Тенюху отбыть в Крым для урегулирования ситуации и деэскалации конфликта, а также недопущения перехода конфликта в военную стадию», - сказал Семерак.

Он также сообщил, что правительственные чиновники уже отбыли в аэропорт и в ближайшее время прибудут в АР Крым.

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2014 года Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.Читайте такжеЯценюк выступил с обращением к жителям Юга и Востока Украины

При этом с 27 февраля вооруженные люди без опознавательных знаков блокируют и захватывают военные, приграничные и государственные объекты в Крыму.

16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали о присоединении Крыма к РФ.

18 марта президент РФ Владимир Путин попросил парламент принять в состав РФ двух новых субъектов - Крым и Севастополь, а в Кремле было подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Министерство иностранных дел Украины заявило, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией, правом и здравым смыслом и Украина никогда не признает независимости Крыма и присоединения его к России.

По данным Минобороны Украины, 18 марта во время штурма 13-го фотограмметрического центра в Симферополе прямым попаданием в область сердца был убит прапорщик Какурин, который находился на наблюдательной башне автопарка части. Кроме того, выстрелами в область шеи и руки был ранен капитан Федун. Еще один украинский военнослужащий получил тяжелые травмы ног и головы от ударов дубинками, арматурой и другими предметами. Нападавшие были одеты в военную форму военнослужащих Вооруженных сил РФ без знаков отличия и вооружены автоматическим оружием и снайперской винтовкой.