Украина оставляет за собой право компенсировать убытки за счет имущества РФ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр юстиции Украины Павел Петренко на пресс-конференции.

По его словам, Украина будет действовать строго в соответствии с международным и национальным законодательством.

"Если Россия фактически признает решение крымской власти относительно национализации наших активов, мы будем предпринимать адекватные правовые меры по защите интересов Украины", - сказал Петренко.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Путина о введении войск в Украину.

При этом с 27 февраля вооруженные люди без знаков отличия блокируют и захватывают военные, пограничные и государственные объекты в Крыму.

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16 марта нелегитимная власть АРК провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% тех, кто принял в нем участие, проголосовали за присоединение Крыма к РФ.

17 марта нелегитимный парламент АРК на заседании в понедельник провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к Российской Федерации с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

Кроме того, парламент Крыма решил: «3. Деятельность государственных органов Украины на территории Крыма прекращается, их полномочия, имущество и денежные средства переходят к государственным органам Республики Крым, определенным Правительством Республики Крым…

5. Все учреждения, предприятия и иные организации, учрежденные Украиной или с ее участием на территории Крыма, становятся учреждениями, предприятиями и иными организациями, учрежденными Республикой Крым.

6. Государственная собственность Украины, находящаяся на день принятия настоящего постановления на территории Республики Крым, является государственной собственностью Республики Крым.

7. Собственность профсоюзных и иных общественных организаций Украины, находящаяся на день принятия настоящего Постановления на территории Республики Крым, является собственностью подразделений соответствующих организаций, находящихся в Республике Крым, а если таковых не имеется – государственной собственностью Республики Крым…».

Сегодня, 18 марта, в Кремле подписано соглашение о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Так называемый «Договор между РФ и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов» подписал президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, незаконный председатель Верховного Совета Крыма Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь» Алексей Чалый.