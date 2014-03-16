Опубликовано видео, как сепаратисты блокируют движение украинских военных под Донецком

11:58, 16 марта 2014
Политика
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Сепаратисты заблокировали движение украинской военной колонны на подъезде к Донецку.

На фото - митинг сепаратистов / REUTERS

В сети Интернет появилось видео, как "Народное ополчение Донабасса" 15 марта на подъезде в Донецк, на Волновахе, заблокировало движение украинской военной колонны.

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На видеозаписи видно, как люди с российскими флагами скандируют "Путин", "Россия" и "едьте домой".

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