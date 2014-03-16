Опубликовано видео, как сепаратисты блокируют движение украинских военных под Донецком

В сети Интернет появилось видео, как "Народное ополчение Донабасса" 15 марта на подъезде в Донецк, на Волновахе, заблокировало движение украинской военной колонны.

Читайте такжеСепаратисты Крыма не признают решения КС о незаконности референдума

На видеозаписи видно, как люди с российскими флагами скандируют "Путин", "Россия" и "едьте домой".