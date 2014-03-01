Российский флаг на Харьковскую ОГА повесил москвич

Так, во время штурма и захвата Харьковской ОГА 1 марта один из митингующих выбрался на крышу ОГА и установил российский флаг вместо украинского.

Позже выяснилось, что флаг установил житель Москвы, сообщает Украинская правда.

"Горжусь, что мне удалось принять участие в противостоянии с боевиками, которые пришли "мирно протестовать" с ножами в Харьков, и повесить российский триколор на здание освобожденной администрации!", - заявил на своей странице в LiveJournal Mika Ronkainen.

Читайте такжеВ Харькове во время штурма ОГА пострадали 97 человекВ профиле активиста указано, что его место пребывания (что обычно означает место его постоянного пребывания или проживания) - Москва, Россия.

Вместе с тем на своей странице Вконтакте "активист" написал: "Хочу объяснить - российский триколор поднят не потому, что Харьков непременно должен войти в состав России".

"Нет. Российский триколор символизирует возвращение ОГА под контроль жителей Харькова, 80% из которых - россияне. Надо было как-то сигнализировать, что бандеровцев заставили бежать на запад. Показал, установив флаг", - отметил он.