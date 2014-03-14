Украинские генералы призывают Путина немедленно вывести российские войска

Об этом говорится в обращении, которое подписали 15 генералов ВСУ, переданном УНИАН Управлением прессы и информации Министерства обороны Украины.

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«Мы, ветераны Вооруженных Сил, многие годы служили в одном строю с россиянами, вместе принимали участие в локализации многих военных конфликтов, проливали кровь в Афганской войне, много наших предков покоится в одних братских могилах, вынуждены заявить следующее. Ввод подразделений и частей ВДВ, специального назначения, механизированных войск, авиации, кораблей Вооруженных Сил РФ на территорию Крымского полуострова является открытой агрессией против суверенного государства – Украины. Блокирование, захват, разоружение воинских частей и кораблей Вооруженных Сил Украины, принуждение к измене украинских военнослужащих может привести к непоправимым последствиям», - отмечается в заявлении.

По словам генералов, «украинский солдат пока морально не готов стрелять в русского солдата. При дальнейшей эскалации неправомерных действий российских войск в Крыму ситуация может резко измениться. Матери наших солдат никогда нам не простят, если прольется солдатская кровь».

Авторы обращения призывают Путина остановить агрессию.

«Незамедлительно выведите российские войска с территории Украины в места постоянной дислокации. Все возникшие вопросы еще можно и нужно решить политическим и дипломатическим путями», - говорится в обращении, которое подписали: генералы армии Украины В.Т. Радецкий; А.И. Кузьмук, В.П. Шкидченко, С.А. Кириченко, И.Ю. Свида, генерал-полковники В.Т. Собков, А.В. Лопата, А.И. Затынайко, П.И. Шуляк, И.В. Бижан, А.А. Стеценко, В.В. Ткачов, Г.Н. Михайличенко, И.С. Руснак, Н.Н. Петрук.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о введении войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находится 18 тыс. 780 российских военнослужащих. Российскими военнослужащими заблокированы и выведены из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинские части и заблокировано 37.