Минобороны заверяет, что ультиматум крымского комбрига был адресован войскам РФ

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

"Командир Севастопольской бригады тактической авиации имени Александра Покрышкина полковник Юлий Мамчур сегодня, 13 марта, в ходе разговора с и.о. министра обороны Украины Игорем Тенюхом подтвердил, что обнародованное им видеообращение в сети Интернет является предостережением для российских военнослужащих, которые блокируют воинские части Вооруженных сил Украины, дислоцированные в Крыму", - объяснили в Минобороны.

По словам офицера, российские военные осуществляют постоянное давление на украинских военнослужащих и выставляют ультиматумы все более жесткого характера.

Тенюх сказал, что с командирами и личным составом воинских частей в Крыму поддерживается постоянная связь. "Военнослужащие подчеркивают готовность выполнять задачи по назначению и оставаться верными присяге. Они знают о принятых руководством государства безотлагательных мерах с целью поддержки военнослужащих воинских частей ВС Украины в Крыму, которые сорвали планы агрессора, сдерживая откровенные провокации на грани возможного взрыва и обеспечивая предпосылки для урегулирования конфликта и сохранения целостности страны", - сообщили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, в видеообращении Мамчур обратился к руководству Украины, Минобороны, Генштабу ВСУ с просьбой "в кратчайший срок принять взвешенное решение относительно дальнейших действий командиров воинских частей в случае прямой угрозы жизни личному составу, членам семей военнослужащих, гражданского населения".

"Ваше решение прошу донести в директивной форме до всех командиров воинских частей, которые дислоцируются в Автономной Республике Крым... Ценой невероятных усилий удерживаем хрупкий мир на крымской земле, продолжаем быть верными присяге на верность украинскому народу. Мы - военнослужащие - должны защищать суверенитет, территориальную целостность Украины. С каждым днем ультиматумы со стороны представителей вооруженных сил РФ приобретают все более жесткий характер", - подчеркнул Мамчур.