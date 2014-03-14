Путин может отказаться от войны с Украиной взамен на получение протектората над Крымом – эксперт

Как передает корреспондент УНИАН, такую версию развития событий озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Он допустил, что Путина вынудят к переговорам, и возможно он сделает неожиданный ход: по результатам референдума в Севастополе за Россию проголосует 102,5%, а в Крыму — 51% захотят остаться с Украиной, а 49% — с Россией. В таком случае Путин откажется от присоединения Крыма к России, а Севастополь останется российским анклавом.

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Шаткое перераспределение голосов в остальном Крыму проведет к тому, что Путин предложит мировому сообществу решить крымский вопрос путем установления протектората России над полуостровом, спрогнозировал эксперт.

Сунгуровский считает, что Путин в ходе переговоров использует такой козырь, как угроза выхода из Договора о коллективной безопасности.

По мнению эксперта, какое окончательное решение примет Президент России, будет зависеть от того, чего он больше хочет — остаться в истории собирателем русских земель или не допустить развала российской экономики.

Говоря о реальных настроениях крымчан по поводу дальнейшей судьбы автономии, Сунгуровский отметил, что есть три группы: около 13% - маргинальная группа — готовы при любых условиях присоединиться к России. Вторая группа - около 40% - выступает скорее за культурное, а не политическое присоединение к России, к русскому миру. А третья группа – татары, часть украинцев и русскоязычного населения - хотят остаться в составе Украины.

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Кроме того, он добавил, что значительная часть сторонников культурного присоединения к России за последние недели была одурачена маргинальной группой сторонников российской государственности в Крыму и также требует политического решения о присоединения полуострова к России.

Сунгуровский считает, что основная задача Украины, пока референдум не состоялся - изолировать пропагандистов российского будущего Крыма.

«Если этого не сделать, дело может дойти до крови. Меня очень настораживает, что татары-мужчины отправляют свои семьи на материк и готовятся к войне», - резюмировал эксперт.