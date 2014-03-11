Турчинов грозится озвучить на Майдане фамилии депутатов, которые не голосуют в ВР

И.о. Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов предупредил членов коалиции в Верховной Раде, что фамилии депутатов, которые не голосуют в парламенте, будут озвучены на Майдане.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на заседании ВР после того, как парламент не смог принять ряд решений, поскольку не хватило необходимых 226 голосов.

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Турчинов отметил, что парламент должен принять ряд “принципиально важных законов, от которых зависит судьба граждан Украины”, в частности относительно создания Национальной гвардии.

Обращаясь “к тем, кто сформировал коалицию, к тем, кто считает себя героем Майдана”, Турчинов заявил, что озвучит “со сцены Майдана” фамилии тех народных депутатов, которые не принимают участия в голосовании.

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“Потом будете объяснять, какими вопросами вы занимаетесь, если не можете организовать работу своих фракций”, - добавил спикер.