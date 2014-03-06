Завтра в Москве состоится встреча спикера Совета Федерации и председателя Верховного совета АРК

Об этом УНИАН сообщили пресс-службе Совета Федерации.

Как сообщал УНИАН, ранним утром 27 февраля здания Совета министров и Верховной Рады Крыма захватили неизвестные с оружием. Прокуратура открыла уголовное производство по статье "теракт".

Позже в тот же день парламент Крыма на внеочередной сессии отправил в отставку Совмин Анатолия Могилева и назначил новым премьером АРК лидера партии «Русское единство» Сергея Аксенова. Тогда же парламент назначил проведение всекрымского референдума о расширении полномочий автономии на 25 мая. Позже ВР АРК перенесла референдум на 30 марта.

1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента Владимира Путина о введении войск в Украину.

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4 марта Окружной административный суд Киева признал противоправными и отменил решения парламента Крыма о выражении недоверия Совету министров АРК и прекращении его деятельности, назначении Аксенова на должность председателя Совмина Крыма, а также организации и проведении местного референдума.

Сегодня, 6 марта, парламент Крыма перенес на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер совета автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Сегодня же депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.