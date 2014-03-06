Яценюк: Мы готовы к сотрудничеству с Россией, но не станем ее подчиненными

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом Яценюк заявил на пресс-конференции во время экстренного саммита ЕС по обсуждению ситуации в Крыму и отношений ЕС-Россия.

"Российская военная агрессия имеет негативные политические, экономические и военные аспекты. Построение новой Берлинской стены - это не та стратегия, которая нужна. Пришло время остановиться", - сказал Яценюк.

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"Я призываю Президента Путина - разрушьте эту стену! Эту стену запугивания и военной агрессии, и давайте построим новые отношения между Украиной и Россией. Мы готовы к сотрудничеству, но мы не готовы покориться, мы не готовы стать подчиненным России", - добавил глава украинского правительства.

Яценюк поблагодарил европейских лидеров за возможность донести позицию Украины до ЕС для "стабилизации ситуации, чтобы разрешить этот политический, экономический и военный конфликт, который имеет место не только в Украине, но и в Европе".