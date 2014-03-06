УНИАН проводит в соцсетях опрос, как Украине нужно реагировать на события в Крыму

Опрос звучит так:

Как, по вашему мнению, государство Украина должна реагировать на события в Крыму?

1. Оставить все, как есть. Новая власть Крыма, хоть и нелегитимная, сама решит судьбу полуострова и его жителей

2. Провести в Крыму антитеррористическую операцию с привлечением военных и (возможно) НАТО для того, чтобы нейтрализовать "неизвестных" с оружием и снаряжением российской армии, принадлежность которых к себе Россия не признает

3. Попросить Россию помочь в установлении порядка на полуострове, и провести антитеррористическую операцию в Крыму вместе с армией России.

Высказать свое мнение и проголосовать можно по этим ссылкам:

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