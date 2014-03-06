УНИАН проводит в соцсетях опрос, как Украине нужно реагировать на события в Крыму
15:37, 06 марта 2014Политика
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Уважаемые читатели. УНИАН проводит в своих группах в социальных сетях Facebook, Вконтаке и Google+ опросы, связаные с последними событиями в Крыму.
События в Крыму беспокоят украинцев
Опрос звучит так:
Как, по вашему мнению, государство Украина должна реагировать на события в Крыму?
1. Оставить все, как есть. Новая власть Крыма, хоть и нелегитимная, сама решит судьбу полуострова и его жителей
2. Провести в Крыму антитеррористическую операцию с привлечением военных и (возможно) НАТО для того, чтобы нейтрализовать "неизвестных" с оружием и снаряжением российской армии, принадлежность которых к себе Россия не признает
3. Попросить Россию помочь в установлении порядка на полуострове, и провести антитеррористическую операцию в Крыму вместе с армией России.
Высказать свое мнение и проголосовать можно по этим ссылкам:
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