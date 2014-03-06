В Москве на звонки украинского правительства отвечают, что перезвонят позже - Грищенко

Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, экс-посол Украины в России, США и других государствах мира Константин Грищенко, передает Радио Свобода.

«Насколько я знаю, по крайней мере состоянию на вчерашний день, на звонки наших чиновников, к сожалению, ответ (в Москве - ред). был, что люди заняты, отзвонятся позже. Пока контакта на достаточно высоком уровне не происходит. Хотя есть надежда, что контакты могут и начаться», - сказал Константин Грищенко.

Читайте такжеУкраина все еще надеется на переговоры с Россией - МИДПрезидент России Владимир Путин заявил 4 марта, что не считает Александра Турчинова и.о. президента Украины. В то же время, глава Кремля сказал, что дал поручение правительству России восстановить контакты на правительственном уровне с Украиной, чтобы не оборвать экономических связей. Но полноценно связи восстановятся лишь тогда, когда в Украине нормализуется ситуация и состоятся «полноценные выборы», - отметил Владимир Путин.