В Крыму украинскую армию объявили оккупантом

Решение о вступлении Крыма в состав России вступило в силу, референдум нужен только для его подтверждения, заявляет первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев. Об этом пишет Радио Свобода.

«Крым стал территорией Российской Федерации», - заявил он.

По словам Темиргалиева, единственными законными вооруженными формированиями на территории Крыма являются российские вооруженные силы. «Вооруженные силы третьих государств или других государство будут считаться оккупантами с соответствующими последствиями для себя», - подчеркнул первый вице-премьер Крыма.

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Он отмечает, что украинским военнослужащим или предложат составить новую присягу, или им предоставят возможность безопасно уйти на территорию материка.

В то же время, как заявил Темиргалиев, в настоящее время готовится договор между Крымом как субъектом РФ и собственно Российской федерацией, в рамках которого будут определены полномочия Крыма, а также ряд экономических показателей.

«Конечно, как часть Крыма мы будем находиться в российских экономических условиях, соответственно, в рублевой зоне», - сказал он.

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В настоящее время, по слоовами Темиргалиева, работает большая группа специалистов из России, которая готовится обеспечить вхождение Крыма в состав РФ.

Верховная Рада Крыма на сегодняшней закрытой внеочередной сессии приняла решение о присоединении к России. Также депутаты проголосовали за назначение референдума о статусе полуострова на 16 марта. В частности, на референдум выносится два вопроса: «поддерживаете Ли вы вхождение Крыма в состав Российской Федерации как субъекта федерации» и «поддерживаете Ли вы восстановление действия Конституции Республики Крым в редакции 1992 года?».