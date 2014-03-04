Движение на украинско-российской границе существенно ослабло

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин.

По его словам, поток на украинско-российской границе существенно уменьшился.

“Пропуск существенно упал”, - сказал он.