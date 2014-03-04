Движение на украинско-российской границе существенно ослабло
21:04, 04 марта 2014Политика
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Государственная пограничная служба Украины отмечает значительное уменьшение количества пересечений украинско-российской границы гражданами двух стран в последние дни.
Пропуск на границе упал
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин.
По его словам, поток на украинско-российской границе существенно уменьшился.
“Пропуск существенно упал”, - сказал он.
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