Движение на украинско-российской границе существенно ослабло

21:04, 04 марта 2014
Политика
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Государственная пограничная служба Украины отмечает значительное уменьшение количества пересечений украинско-российской границы гражданами двух стран в последние дни.

Пропуск на границе упал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил первый заместитель председателя Госпогранслужбы Павел Шишолин.

По его словам, поток на украинско-российской границе существенно уменьшился.

“Пропуск существенно упал”, - сказал он. 

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