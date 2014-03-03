68% украинцев за то, чтобы Украина и РФ были независимыми, но дружественными странами - опрос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илько Кучерива" и Киевским международным институтом социологии (КМИС).

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Согласно данным опроса, только 12,5% украинцев считают, что Украина и Россия должны объединиться в одно государство.

В то же время 14,7% респондентов выразили убеждение, что украинско-российские отношения должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями.

При этом на востоке Украины идею объединения Украины и РФ в одно государство поддержали 25,8% опрошенных, на юге — 19,4%, в центре - 5,4%, на западе - 0,7%.

Вместе с тем 72,2% респондентов в восточных регионах считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами — с открытыми границами, без виз и таможен. На юге такого мнения придерживаются — 63,8% опрошенных, в центре — 69,7%, а на западе — 66,7%.

В том, что отношения Украины и РФ должны быть такими же, как с другими государствами, — с закрытыми границами, визами, таможнями, убеждены 2% жителей восточных областей, 10,5% жителей юга; 20,9% жителей центральных областей и 24% респондентов на западе.

Общенациональный опрос населения Украины был проведен Фондом «Демократические инициативы им. Илько Кучерива» и Киевским международным институтом социологии с 8 по 18 февраля 2014 года. Методом интервью было опрошено 2032 респондента, проживающих во всех областях Украины, погрешность не превышает 2,2%.