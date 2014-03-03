"Правый сектор" превратится в партию

Сейчас готовятся все необходимые документы для регистрации в качестве политической партии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил один из лидеров "Правого сектора", руководитель УНА-УНСО Николай Карпюк во время пресс-конференции в Черновцах.

По словам Карпюка, пока рано вести речь о политическом аспекте деятельности "Правого сектора": «Сейчас идет война, после войны мы будем формировать политическую партию. Сейчас идет подготовительная работа, готовятся документы для регистрации».

Читайте также"Правый сектор" не обращался за помощью к террористу Доку Умарову - спикерАктивист сообщил, что будущая правая политическая сила будет сформирована на основе одной из политических партий, которые входят в "Правый сектор". «Скорее всего будет проведен ребрендинг уже существующей партии, которая входит в "Правый сектор"», - отметил Карпюк.

Кроме того, руководитель УНА-УНСО сообщил, что лидеры "Правого сектора" сейчас посещают различные регионы Украины с целью формирования на местах военных штабов, которые будут проводить мобилизацию, обучение и организовывать военные соединения.

Справка УНИАН. «Правый сектор» - общественное движение, которое объединяет активистов ряда украинских радикальных организаций, в основном националистических и крайних правых. Принимал активное участие в столкновениях с правоохранителями во время событий Евромайдана в Киеве.