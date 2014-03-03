Госпогранслужба сообщает о тотальных нападениях русских военных на украинские подразделения

На протяжении суток в Крыму продолжались тотальные нападения российских военнослужащих на подразделения Государственной пограничной службы Украины.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, особенно остро захваты начались после заявления председателя парламента Крыма Владимира Константинова о неуступчивости пограничников и активном сопротивлении решениям новоназначенной власти Крыма.

Системные нападения осуществлялись группами до 100 специально экипированных военнослужащих России. Продолжалось блокирование административного здания Азово-Черноморского регионального управления и штаба Симферопольского отряда.

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Вчера около 22.30 группа спецназовцев осуществила нападение на отдел пограничной службы «Керчь», который является первичным подразделением охраны государственной границы на Керченском направлении. Они выбили окна, двери, уничтожили средства связи и автоматизированные рабочие места в кабинетах подразделения.

Нападение произошло и на Керченский отряд морской охраны и в очередной раз на Севастопольский отряд морской охраны.

После блокирования российскими военными здания в Севастополе прекратила функционировать система видеонаблюдения.

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Во время захвата обоих морских отрядов в подразделениях оставалось незначительное количество военнослужащих. Остальной личный состав покинул место дислокации и находится на кораблях и катерах, которые были передислоцированы.

В отдельных случаях спецназовцы устанавливают заглушки для ведения переговоров, в связи с чем прогнозируется отсутствие мобильной связи.

В этих сложных условиях пограничники сдерживают нападающих и не допускают их в комнаты хранения оружия, говорится в сообщении.

Кроме того, продолжается несение службы в пункте пропуска «Крым» в окружении около 100 российских военных. При этом во время оформления пограничники не пропускают в Украину лиц, которым запрещен въезд на территорию нашего государства, и тех, кто не имеет необходимых документов.

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В то же время на паромной переправе «Крым-Кавказ» происходит накопление бронетехники.

Также продолжается активное перемещение кораблей российских ВМС в акватории Черного моря на вход и выход из порта Севастополя, при этом как Черноморского флота, так и Балтийского и Северного флотов России, что является нарушением требований Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания ЧФ РФ на территории Украины, отмечают пограничники.