Руководители украинских медиа групп обратились с открытым письмом к российским коллегам с призывом быть объективными

Генеральному директору ОАО "Первый канал" Константину Эрнсту

Генеральному директору ФГУП "ВГТРК" Олегу Добродееву

Генеральному директору ОАО "НТВ" Владимиру Кулистикову



Уважаемые коллеги, друзья!

Мы знакомы с вами давно, нас объединяют совместные проекты, во многом общие взгляды на жизнь, и мы все безумно любим телевидение.

Мы верим и знаем, что вы, так же, как и мы, не хотите войны между двумя братскими народами – русским и украинским.

Каждый из нас – патриот своей страны, и на каждом из нас лежит особая ответственность в этот непростой и взрывоопасный момент.

Мы просим вас открыто, взвешенно и объективно освещать события, происходящие сегодня в Украине. Мы просим вас понять и поддержать позицию всех центральных украинских телеканалов и ответственно относиться к каждому слову. Мы не имеем права разжигать вражду между братскими русским и украинским народами, выдавать в эфир непроверенную или искажающую действительность информацию.

Мы уверены, что если существующее противостояние перерастет в военные действия - победителей не будет, проиграют все. Проиграют наши народы, которые историей, верой, кровью неразрывно связаны между собой. Мы верим, что сегодня вместе можем сделать все, чтобы этого не случилось.

Мы верим, что между нашими странами будет мир.

Руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная

Руководитель Starlight Media Владимир Бородянский

Руководитель Медиа Группы Украина Федор Огарков

Руководитель 1+1 Media Александр Ткаченко