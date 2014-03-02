Война против Украины закончится распадом России - политолог

Об этом заявляет директор Центра внешнеполитических исследований ОПАД Сергей Пархоменко.

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«Россия не готова вести полномасштабную войну. Это так или иначе отразится на экономике России, это возмутит протесты, ведь большинство россиян против войны. В первую очередь следует ожидать восстаний в мусульманских автономных республиках на Кавказе, а затем – в Татарстане и Башкортостане», - сказал он.

Пархоменко также добавил, что России придется столкнуться не только с украинскими Вооруженными Силами, сопротивлением крымских татар, украинских отрядов, за Украину будут воевать также добровольцы из Чечни, из Грузии, из Турции, из Прибалтики, Польши и еще ряда стран Европы. ”Для Москвы все закончится крахом, экономика будет подорвана, доверие будет потерянным, в РФ начнутся сепаратистские центробежные движения, участятся террористические акты, на протяжении нескольких лет от России отколется ряд территорий – на Кавказе, в Поволжье и на Дальнем Востоке”, - подытожил Пархоменко.