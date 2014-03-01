СМИ: У Турчинова хотят привлечь к защите Украины крупный бизнес

Об этом сообщают источники Украинской правды.

По их словам, идея заключается в том, чтобы крупный бизнес максимально включился в защиту территориальной целостности Украины и использовал для этого не только государственные, но и имеющиеся у него частные ресурсы.

В частности, действующим руководством Украины уже проведен ряд телефонных разговоров на эту тему.