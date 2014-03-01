СМИ: У Турчинова хотят привлечь к защите Украины крупный бизнес
22:59, 01 марта 2014Политика
1 0
И.о. президента Александр Турчинов рассматривает вопрос о назначении на должности губернаторов восточных областей крупных местных бизнесменов и олигархов.
Об этом сообщают источники Украинской правды.
По их словам, идея заключается в том, чтобы крупный бизнес максимально включился в защиту территориальной целостности Украины и использовал для этого не только государственные, но и имеющиеся у него частные ресурсы.
В частности, действующим руководством Украины уже проведен ряд телефонных разговоров на эту тему.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter