СМИ: У Турчинова хотят привлечь к защите Украины крупный бизнес

22:59, 01 марта 2014
Политика
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И.о. президента Александр Турчинов рассматривает вопрос о назначении на должности губернаторов восточных областей крупных местных бизнесменов и олигархов.

Об этом сообщают источники Украинской правды.

По их словам, идея заключается в том, чтобы крупный бизнес максимально включился в защиту территориальной целостности Украины и использовал для этого не только государственные, но и имеющиеся у него частные ресурсы.

В частности, действующим руководством Украины уже проведен ряд телефонных разговоров на эту тему.

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