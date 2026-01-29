Эти китайские знаки Зодиака скоро получат долгожданную награду: что их ждет

В списке есть Бык и Собака.

Составлен гороскоп на 29 января 2026 года по востояному календарю. Шесть знаков китайского Зодиака окажутся в центре финансового и жизненного изобилия. Этот четверг отмечен полным днем Водяного Кролика, который меняет тон событий, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Полные дни всегда знаменуют кульминацию: что-то достигает своего естественного пика или приносит ощутимые плоды. Энергия Водяного Кролика помогает изобилию проявляться через мудрый выбор и внимание к устойчивости, а не к внешней эффектности.

С учетом месяца Огненного Быка в году Деревянной Змеи, процветание проявляется через эмоциональную устойчивость и размеренный ритм. Для этих знаков богатство ощущается как безопасность, позволяющая наслаждаться достигнутым и отпускать тревогу о прежнем недостатке ресурсов.

Кролик

Четверг дарит вам удивительное чувство внутреннего равновесия, которое оказывается особенно ценным. То, над чем вы долго и тихо трудились, наконец ощущается завершенным. Это может касаться финансовой цели или привычной рутины, которая теперь легко вписывается в жизнь. Изобилие 29 января приносит облегчение: вы больше не обязаны подстраиваться под окружающих. То, что создано вами, стабильно, и эта уверенность позволяет наслаждаться плодами своих усилий.

Свинья

29 января вы сможете реально оценить свой прогресс. Вы ощущаете, что можете себе позволить больше, чем прежде, и перестаете переживать из-за ситуаций, которые когда-то вызывали стресс. Чувство комфорта приходит без необходимости оправдываться – вы заслужили право быть спокойными, и сегодня это становится ясным.

Змея

Этот четверг принесет ощущение полной ясности. Вопросы о деньгах или обязательствах перестают крутиться в голове. Вы четко понимаете, на чем стоите, и это придает уверенности двигаться вперед без сомнений. Изобилие проявится через возросшую уверенность в себе: когда вы доверяете своим решениям, ресурсы приходят легко и естественно.

Бык

29 января вы почувствуете награду за терпение. То, что вы стабильно развивали и поддерживали, даже когда прогресс казался медленным, сейчас демонстрирует свою ценность. Это может быть финансовая привычка или стратегический выбор, сделанный ранее для минимизации рисков. Энергия полного дня поддерживает последовательность Быков, придавая ощущение безопасности и стабильности – богатство в его истинном, прочном виде.

Собака

Четверг приносит завершение задач, которые долго давались с трудом. Вы можете закончить важный проект или почувствовать, что наконец догнали события. Это освобождает ментальное и эмоциональное пространство, облегчая управление финансами в будущем. Изобилие 29 января проявляется как облегчение: прошлое больше не тянет вас вниз, и новые возможности воспринимаются свежо.

Лошадь

В этот четверг вы поймете, что изобилие не всегда означает накопление большего количества. Чаще всего это ощущение достатка, которое дает подлинную свободу. Вы осознаете, что текущая ситуация поддерживает вас лучше, чем казалось, и что не обязательно гнаться за чем-то новым прямо сейчас. Энергия полного дня помогает оценить уже имеющееся и обеспечивает основу для будущего стабильного роста.

