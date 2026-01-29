Такие предметы гардероба состарят женщину любого возраста.

Создавая свой уникальный неповторимый стиль, каждая представительница прекрасного пола хочет выглядеть привлекательно, а не прослыть грузной теткой неопределенного возраста. Однако есть то, что визуально старит женщину, сколько бы ей не было лет.

Что старит женщину после 50 и 60 лет - главные ошибки стиля

Стилисты наперебой твердят, что возраст - это всего лишь цифра в паспорте, однако вещи в гардеробе должны подчеркивать достоинства женщины и скрывать недостатки, а не наоборот. Тем не менее, у многих дам почему-то возникает мысль о том, что носить определенную одежду они уже не могут себе позволить, и поэтому автоматически выбирают из тонн вещей самые, мягко говоря, несуразные.

"Бабушкина" шапка

Головным уборам уделяют не слишком много внимания, а зря - это то, что старит женщину практически моментально не хуже любой другой базовой вещи. Помятый берет-ровесник Французской революции, бесформенные вязаные шапки или модели в форме сферы с массивным декором. Всего этого полно на прилавках магазинов, однако такие шапки сразу же визуально "упрощают" внешность, делают ее "тяжелой" и подчеркивают возрастные изменения.

Проблема не в том, что вы хотите носить шапку, а в том, что вы не смогли подобрать модель, которая бы вам шла. Взамен бесформенных силуэтов лучше выбирать актуальные модели четкой формы и правильного кроя.

Универсальные джинсы или брюки

У любой женщины в шкафу есть "та самая" пара джинсов или брюк, которые можно надеть куда угодно. Как правило, это бесформенные и даже "безликие" модели, зауженные книзу, синего или голубого оттенка. Нет, базовые вещи в гардеробе должны быть, но такие экземпляры сразу же "убивают" образ, не добавляя женщине ничего, кроме впечатления безнадежности. Вместо "скинни" всегда лучше покупать брюки или джинсы прямого кроя, а также более широкие модели - они в любом возрасте смотрятся стильно и дорого.

Бесформенные пуховики

Зимняя верхняя одежда должна быть не только теплой, но и стильной, и стилисты утверждают, что больше всего старит женщину именно он - бесформенный пуховик непонятного кроя и происхождения. Как только на улице становится холодно, многие женщины сразу же надевают на себя ботинки или сапоги, джинсы, пуховик и шапку. В таком виде идут на улицу, абсолютно не понимая, что в таком образе может быть только тепло, а о стиле речь уже не идет. Однако это грубая ошибка - сейчас можно купить и пуховик, и пальто, которые будут удачно подчеркивать фигуру, выглядеть современно и модно, абсолютно не уступая менее привлекательным моделям в уровне комфорта.

Короткая стрижка

Многие женщины почему-то думают, что чем старше они становятся - тем короче должны быть их волосы. Это весьма распространенное заблуждение, и стричься "потому что так положено", нельзя. Очень часто такие прически в итоге визуально делают шею короче, а черты лица - грубее, особенно если их не укладывать, а этим, честно говоря, мало кто занимается. Именно поэтому перед тем как идти к парикмахеру, учитывайте собственные предпочтения, тип внешности и структуру волос, а не общественные стереотипы. Идеальный вариант для многих женщин за 50 - уложенные волосы средней длины, каскад или мягкий "боб".

Мешковатая сумка

В разговоре о том, какая одежда старит женщину, стоит остановиться и на аксессуарах. Большие бесформенные сумки "сразу для всего" - это удобно, но точно не стильно. Современный образ, который выглядит дорого, предполагает, что сумка будет небольшой, аккуратной, понятной формы и только с теми предметами, которые нужны женщине для конкретного случая. Однако не стоит думать, что большие сумки потеряли свою привлекательность - они до сих пор остаются в тренде и могут украсить образ, но только если это продуманная деталь, а не ручная свалка.

