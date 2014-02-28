Следующее заседание Верховной Рады состоится 4 марта

Верховная Рада решила, что следующее заседание парламента Украины состоится во вторник, 4 марта, в 10 часов.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель Верховной Рады Александр Турчинов отметил, что по календарному плану работы ВР на следующей неделе парламент должен был работать в комитетах и фракциях.

Но поскольку “ситуация в стране очень напряженная, ситуация в Крыму очень опасная”, то на следующей неделе необходимо провести заседание парламента, подчеркнул он.

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Спикер прибавил, что уже во вторник парламент решит, будет ли работать в другие дни следующей недели в пленарном режиме.

Во время обсуждения этого вопроса в сессионном зале, народный депутат от Партии регионов Анатолий Близнюк также отметил, что должна быть дана команда тем людям, которые «стоят с дубинками” возле аэропортов, чтобы пропускали народных депутатов, а не возвращали их назад для работы в парламенте. Эти слова депутаты в сессионном зале встретили улыбками.